La blaugrana Alexia Putellas, la millora jugadora del món en aquests moments, passa pel pitjor moment, possiblement, de la seva carrera com a jugadora de futbol. Aquesta setmana, en un dels entrenaments de la selecció espanyola, ha patit una de les lesions més greus que pot tenir una (i un) futbolista: lesió al genoll, trencament del lligament encreuat anterior. Caldrà una intervenció severa, una restitució del lligament, i confiar que tant la part que es col·loqui per substituir el lligament trencat com el cos de la mateixa jugadora remin a favor de la recuperació. En el millor dels casos, li esperen sis mesos sense poder jugar. I moltes, moltes hores de fisioteràpia per recuperar la fortalesa muscular de la cama, la seva felixibilitat fins abans de la lesió i, sobretot, l’estabilitat de l’articulació, fonamental per tornar amb garanties als terrenys de joc.

Els traumatòlegs indiquen que en el cas de les dones, la recuperació encara és aconsellable que sigui una mica més lenta, perquè la hiperlaxitud dels lligaments en un cos femení incrementa el risc de lesió i n’allarga la recuperació. Quan tot va de cara, quan mires l’horitzó des d’una autopista, quan ets la millor i estàs envoltada de les millors, quan la vida personal s’estabilitza, aleshores, es pot trencar un lligament encreuat anterior.