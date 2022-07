Unitat de l’ictus

El sistema sanitari català té una cobertura molt àmplia, però deixa alguns atencions fora. Passa en diferents malalties severes i, generalment cròniques o de llarga durada, i pacients i les seves famílies han de gratar-se la butxaca per arribar allà on no arriba Salut. Fundació Althaia es planteja donar solucions a alguns d’aquests col·lectius, com per exemple persones que han patit un ictus amb seqüeles o pacients de malalties neurodegeneratives. Però no es tracta només de cobrir un dèficit, sinó d’oferir un tractament sanitari i social diferent creant una unitat per a ells. Un espai físic on convergeixi la pràctica mèdica atenent el pacient de manera global i conjunta. Una experiència que, per exemple, s’ha aplicat amb èxit en el malalt oncològic a través de l’hospital de dia. Els afectats per un ictus o per malalties neurològiques és molt probable que no tinguin només una necessitat mèdica. Pot ser que requereixin l’atenció de diferents especialistes, que necessitin fisioteràpia, o logopèdia, o una reintroducció a la societat o una atenció psicològica. Aquesta unitat que ara es gesta és una urgència per als malalt neurològic .