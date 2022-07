Taula de diàleg per dialogar

Sembla una broma dir que una taula de diàleg ha de servir per dialogar i per aconseguir acords, però en el cas de la famosa taula entre el Govern central i el de la Generalitat, vist el que s’ha vist fins ara, no és cap tautologia demanar que serveixi justament per dialogar i per arribar a acords que permetin resoldre les diferències que hi ha entre els dos governs.

Fins ara la taula de diàleg no ha servit per a gairebé res, tret de les imatges que se’n varen divulgar. Tot i això, ERC continua apostant per la negociació, però cada vegada té més difícil defensar la utilitat de les trobades amb els representants del Govern central. Per aquest motiu des del Govern de la Generalitat es demana ara una reunió entre els dos presidents per emmarcar les negociacions. I per preparar el terreny, avui es reuneixen a Barcelona el ministre Félix Bolaños i la consellera Laura Vilagrà. Serà important que preparin bé la reunió dels dos presidents i encara ho serà més que del contingut de la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès en surtin acords per fer viable la taula de diàleg, perquè, si ha de continuar essent una simple posada en escena, val més que ho deixin córrer, perquè serà perdre el temps.