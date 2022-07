Vaques, plaques i veïns

Com tantes vegades passa al nostre país, ara, amb les instal·lacions d’energia renovable, el darrer a rebre la informació és el veí del poble. Molins i plaques solars estan pensades per ocupar zona forestal o agrària, poc poblada, on el valor del paisatge és el tot per a qui hi viu, sobretot quan la productivitat a pagès la tenim tant i tan devaluada. El darrer cas ha esclatat aquesta setmana a la zona d’Espinalbet, a prop de Berga, on hi ha interès per instal·lar-hi un gran parc fotovoltaic. Els veïns ja s’han queixat, i de manera ben expressiva: «Els prats són per a les vaques i no per a les plaques». L’encert en l’argumentació de la frase és evident que no argumenta un posicionament, però de la mateixa manera cal tenir en compte que Espinalbet i l’Ajuntament del seu municipi, Castellar del Riu, no en saben gairebé res, d’aquests interès, i no hi han pogut dir pràcticament res, fins ara. I no hauria de passar que un bon dia un camp s’ompli de bolets gegants de barrets negres autoritzats pel govern del país, sense tenir en compte què hi diu el territori. La necessitat de l’energia renovable hi és. Cal més diàleg.