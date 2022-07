Gratitud a Gema, farmacèutica de Borredà, i a totes les dones valentes

A Borredà tenim la sort de tenir una farmàcia. Als micropobles com el nostre (455 habitants) tenir un caixer, un consultori, una escola o una farmàcia és de les poques garanties que tenim de continuar existint.

La farmacèutica de Borredà és la Gema Giner Ferrando. Va arribar a Borredà fa uns quants anys amb el seu marit Pedro i els seus dos fills petits German i Alex. Els nens van anar a l’escola rural. El Pedro va començar a donar classes de pintura i a ajudar en el negoci. La Gema va saber adaptar-se a les petiteses i malalties que patim als pobles envellits. Els nens van anar a l’institut a Berga, van marxar a la universitat... Una farmàcia tan petita no dona per gaire, però van decidir continuar vivint a Borredà i obrir cada dia la porta.

A vegades la vida es gira de sobte i de forma cruel. Fa tres mesos, la Gema i el Pedro, els farmacèutics de Borredà, van emmalaltir greument i a la vegada.

Ja fa poc més d’una setmana que el Pedro ens ha deixat.

Aquest matí he anat a la farmàcia. Donava per fet que estaria tancada.

Darrere el taulell i hi havia la Gema. Molt més prima i amb un mocador que li tapava el cap. M’ha dit que el seu tractament segueix. Com sempre tenia a punt els medicaments del meu pare, com sempre m’ha preguntat per ell i la seva salut i com sempre m’ha rebut el seu somriure dolç i amable, només que molt, molt trist.

No he trobat les paraules. No he sabut què dir ni què fer. Per això he pensat a escriure. Davant la seva valentia i sentit de la responsabilitat només em queda estar-li profundament agraïda per continuar cuidant-nos i fer de Borredà un poble millor i més humà. Una abraçada Gema, German, Alex i Rogeli!