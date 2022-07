Pista Castell: un nou inici

Era el 14 de gener del 2015. Aquell dia començava l’enderrocament de l’antiga Pista Castell, al carrer de Circumval·lació. Després que els representants de la societat Pista Castell SL cedissin gratuïtament a l’Ajuntament la pista de 1.420 metres quadrats, les instal·lacions de més de 50 anys que fins al novembre de l’any 2000 havien estat seu del CB Manresa i havien acollit actes polítics, sindicals i culturals –des de revetlles i balls fins a concerts, Carnestoltes o Festes de la Llufa– van ser desmantellades i convertides en un solar.

Malgrat les propostes realitzades al llarg dels anys –des de la construcció d’una sala polivalent als terrenys de la Pista Castell, integrada al parc de Puigterrà i coherent amb l’anomenat eix de la música que va dels Conservatoris al Kursaal, a proposta de la CUP; passant per la inclusió dels terrenys en un futur projecte de readaptació del parc de Puigterrà, a proposta del govern municipal de CiU; i també amb un projecte finalista als pressupostos participatius del 2018 centrat en la creació de la pista esportiva de Puigterrà–, la realitat és que cap ha arribat a res i els terrenys municipals de l’antiga Pista Castell continuen sense ús set anys després de l’enderrocament.

Davant aquesta tessitura, el diumenge 12 de juny, des del Club Esportiu Popular de Manresa es va ocupar el solar, netejant-lo, pintant-hi un mural i organitzant-hi un torneig de vòlei, i es va demostrar la potencialitat d’aquest espai amb una ubicació privilegiada.

L’ocupació de la desapareguda Pista Castell per tornar-hi a donar vida és d’aquelles notícies amb les quals és difícil trobar-hi cap mena de reacció negativa. I segur que si consultéssim a la ciutadania al respecte, gairebé tothom estaria d’acord amb les demandes plantejades. No pot ser que tinguem espais abandonats durant anys amb la falta d’equipaments públics esportius que pateix la ciutat.

Des de FEM Manresa vam agafar el guant al Club Esportiu Popular i vam presentar una moció conjuntament el 16 de juny al ple de l’Ajuntament de Manresa.

Amb la moció, defensàvem la instal·lació d’una pista multiesportiva, on poder jugar a bàsquet o a futbol, i un camp de vòlei, al mig de la nostra ciutat. Una acció que, en un futur, pot ser la primera peça d’un nou parc de Puigterrà.

Un nou equipament obert a totes les manresanes, independentment de la seva renda, que faciliti l’accés als esports col·lectius especialment a les joves. Perquè, davant un sistema educatiu basat en la competició, una precarietat laboral desbocada, la impossibilitat d’emancipar-nos, la violència masclista i LGTBIfòbica, la inseguretat vital vinculada a la Llei d’estrangeria, i els problemes de salut mental creixents, necessitem espais on trobar-nos.

La moció va quedar aprovada amb els vots afirmatius de tots els grups del consistori, amb l’excepció de la inexplicable abstenció del PSC, havent de repetir la votació perquè no sabien ni què votaven.

Amb l’aprovació de la moció, i després de fer un estudi de la seguretat del mur de contenció present a la pista, s’instal·larà de forma urgent dues cistelles, dues porteries i una xarxa de vòlei, per posteriorment fer-hi, ja de forma definitiva, la desitjada pista poliesportiva.

Una petita, però important victòria per garantir que els beneficis de la pràctica esportiva no es limitin a uns quants, i que l’esport sigui una guia per a la millora de la salut física i mental i que ajudi en la millora de la cohesió social.