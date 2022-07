En un món cada cop més dependent de la digitalització, els ciberatacs i els delictes informàtics creixen a un ritme vertiginós. Empreses, organitzacions, administracions públiques o ciutadans individuals estem cada dia més sobre exposats a patir delictes cibernètics sense ser-ne conscients. Els nous delinqüents no porten armes, ni passamuntanyes, ni guants blancs. No entren per la finestra, ni per la porta del darrere. Arriben directament a través de la xarxa i et poden arribar a suplantar la identitat o a segrestar totes les dades d’una empresa o administració fins a paralitzar-la.

La pandèmia ha accelerat encara més l’ús de les noves tecnologies, amb un augment del teletreball i les compres per internet, que s’ha traduït en una exposició encara molt més gran a aquest tipus d’amenaces fins al punt que l’any passat els ciberatacs van registrar un rècord històric i es van doblar respecte l’any anterior. Ja sigui amb fraus telefònics, atacs per correu electrònic o programari de segrest els ciberdelinqüents han intensificat i sofisticat els seus atacs des de tots els fronts i cada dia estem més amenaçats. L’any passat les estafes per internet van suposar prop del 95% dels ciberdelictes. Sense anar més lluny aquest cap de setmana els Mossos d’Esquadra alertaven d’una estafa que, amb el reclam d’obtenir regals amb motiu del 130 aniversari de la marca Coca-Cola, redirigia els usuaris a una web fraudulenta per obtenir les dades bancàries i personals o d’una altra que s’aprofitava de les persones que busquen ofertes de viatges d’última hora. A banda de les estafes per internet, les empreses, sobretot les petites, són una de les principals víctimes dels ciberatacs. D’aquí ve la importància de la ciberseguretat perquè qualsevol escletxa pot fer perillar la viabilitat d’un negoci, sent víctima d’un segrest de dades amb rescat inclòs. La millor arma contra els ciberatacs i les estafes informàtiques són la informació i la prevenció. Primer, però, cal que siguem conscients que nosaltres també podem ser l’objectiu i prioritzar la protecció de la infrastructura tecnològica. En aquest sentit, Luis Hidalgo, tècnic del departament de Relacions Institucionals de l’Incibe, l’Institut Nacional de Ciberseguretat, deia en una entrevista publicada per aquest diari fa un parell d’anys que la conscienciació dels treballadors és vital i una de les principals mesures per prevenir ciberatacs a les empreses. A nivell particular també llançava aquest consell: «no faci a internet el que no faria a la seva vida. La conscienciació i el sentit comú són bàsics». Prenem-ne nota.