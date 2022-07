Manresa turística

Les dades sobre l’interès turístic de Manresa milloren en els primers mesos de l’any ignasià. És una millora lleugera, que té més a veure amb les consultes que s’han fet a l’oficina d’informació que no pas a les visites pròpiament turístiques, però, vaja, els paràmetres se situen a la part positiva. Sense saber si suma prou o tant com s’esperava, suma. Es fa difícil analitzar unes dades i atribuir els resultats a una acció concreta com pot ser l’any ignasià. És evident que organitzar activitats ha de permetre rebre més visitants a la ciutat, i, en aquest sentit, alguns dels actes que s’han fet inclosos en el programa ja han estat dels més multitudinaris que hi havia previstos. També s’han d’analitzar valors globals, com ara, un major interès per al turisme local en els darrers anys o mesos. Fins a quin punt aquest increment no forma part d’aquest moviment més de conjunt? D’altra banda, cal veure quina part d’aquesta arribada de turisme tindrà una continuïtat en el futur i fins a quin punt les accions que es facin ara faran que es parli de Manresa, perquè el català ho tingui present com a destinació.