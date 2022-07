La fira oberta a la ciutat

La Fira Mediterrània arriba a la seva 25a edició. I celebrarà aquest quart de segle, entre el 6 i el 9 d’octubre, en plenitud: amb més pressupost (1 milió d’euros), amb més espectacles al carrer, amb una altíssima presència d’estrenes, i recuperant la idea d’un muntatge de gran format que obri el certamen: en aquest cas, una proposta de col·laboració entre dos dels pols de la fira: els creadors contemporanis i les associacions de cultura popular: la Cia Voël i la colla castellera de Manresa, Tirallongues. La Mediterrània, que enguany s’apunta també a l’Any Ignasià, ha sabut trobar un espai per unir contemporaneïtat i tradició, per buscar noves maneres d’entendre aquest doble esperit de la mostra a través de les propostes dels grups que hi participen, i, també, convidant formacions foranes per intercanviar tastos culturals i obrir mercat. A més d’un motor cultural i un mercat estratègic de la cultura popular, la Fira Mediterrània ha de servir, també, com a oportunitat per omplir la ciutat de festa i de cultura d’arrel, i recuperar l’espai públic és un factor que rema molt a favor d’aquesta idea.