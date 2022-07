La florida musical de juliol

Les parets del castell de Sallent, el espais interiors del castell de Calaf, el bosquet del rentador de Calaf, la torre Lluvià, la torre de l’Amo de Viladomiu nou, l’alzina centenària de Fonollosa, Sant Benet, Sant Iscle, els jardins de la Cova de Sant Ignasi... i tants i tants espais naturals que a l’estiu, sobretot a l’estiu, esdevenen escenaris per portar-hi cantants i grups musicals, per traslladar la cultura als ciutadans de la Catalunya Central en propostes a la fresca.

Les velles pedres, la natura, són un fons d’escenari fantàstics per emmarcar espectacles. Però, al mateix temps, són una oportunitat per transportar a llocs poc habituals propostes que arriben, sobretot, durant les setmanes de juliol. Del mes set de l’any en podríem dir el mes del cant, o el de la música, per no excloure propostes instrumentals. És com una florida sobtada a la Catalunya Central. Benvinguda.

Una florida que hauria de servir per donar a conèixer aquests indrets, per fer més populars algunes de les propostes culturals que s’hi programen, per fer propostes per als gaudi dels nostres veïns i, també, per donar oportunitats a joves que comencen, que s’estan consolidant o que fan els primers passos per poder omplir algun dia aquests escenaris. Per una florida ben completa.