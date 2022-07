Recuperant la cultura

Les dades del Conca ( Consell Nacional de la Cultura i les Arts ) indiquen que l’activitat cultural ha iniciat el camí cap a la recuperació. Els teatres de Barcelona van recaptar 44,5 milions d’euros, un 68 % més que l’any 2020, però lluny dels 68 milions que havia recaptat el 2019. Altres sectors no s’han vist afectats tan directament per la crisi de la covid-19 i, en alguns casos, fins i tot han aconseguit incrementar els resultats previs a la pandèmia; és el cas del sector del llibre i el dels videojocs. I Manresa pot tenir comportaments diferents per les especifitats del teatre Kursaal, però en bona part segueix les tendències generals. Les xifres que es van presentar ahir indiquen que en el primer semestre de l’any hi ha hagut recuperació respecte el primer semestre dels anys de restriccions per la pandèmia, però encara no s’està als nivells del 2019, un any de rècord. En aquest període de reajustament i rellançament de l’activitat cultural, l’activitat del teatre manresà posa de manifest que la recuperació, tant de públic com de programació, és evident. En tot cas, les dades són positives i permeten continuar veient el Kursaal com el gran motor cultural que és.