Una avinguda nova

Els vehicles ja poden recórrer el primer tram de l’Avinguda dels Països Catalans de Manresa, el que enllça la carretera de Vic, des de la rotonda dels Dolors, i la carretera de Viladordis, passant per la part del darrere dels blocs de la Sagrada Família. És un primer tram, perquè l’obra quedarà completada, en no massa setmanes, i tindrà un recorregut des del polígon comercial dels Trullols fins a la rotonda dels Dolors. Els tècnics que han estudiat la intervenció asseguren que la ciutat estalviarà en recorreguts i en hores d’emissió de partícules de CO2. Pot ser. En tot cas, la construcció d’aquesta nova avinguda (inicialment pensada perquè tingués 4 carrils i posteriorment retallada per adequar-la a la nova realitat post-crisi econòmica) no tenia present aquest estalvi en contaminació, sinó la millora de la mobilitat i les possibilitats de creixement d’un nou sector a l’est de Manresa. Ahir, polítics i tècnics, van participar en la inauguració d’una de les obres que creen desenvolupament de ciutat. En els propers dies es tracta de veure si la nova avinguda encaixa correctament amb la xarxa existent i si fa les funcions previstes.