Calor, sequera, vent i foc

L’incendi que hi va haver aquest dimarts al vespre a Sant Vicenç de Castellet va fer saltar totes les alarmes, perquè la temperatura ambient, la sequera i el vent que bufava feien témer el pitjor. Afortunadament, la intervenció ràpida dels bombers va permetre controlar-lo en qüestió de poques hores i tot plegat va quedar en un ensurt.

Però més d’un va recordar el gran incendi que hi va haver el 1994, ara fa 28 anys, al Bages i al Berguedà i que va calcinar més de 45.000 hectàrees. O el que hi va haver 4 anys més tard, que durant tres dies va cremar més de 24.000 hectàrees del Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Segarra. En tots dos casos hi havia temperatures molt altes, els boscos estaven secs i feia vent, és a dir, una situació molt semblant a la que tenim aquests dies a les comarques de la Catalunya central.

Per això a alguns els van venir al cap aquells incendis de conseqüències desastroses i quan van veure les flames a l’edició digital de Regió7 van témer que aquell foc incipient no es convertís en un gran incendi forestal com els que vam patir a finals del segle passat. Per sort, no va ser així, però les condicions climàtiques són calcades a les de llavors.