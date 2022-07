La factura de les obres

La factura final arriba amb sorpresa. Les obres s’havia anunciat que tindrien un cost de 4,2 milions d’euros, però el document final parla de més de 6 milions. No se n’ha fet gaire soroll de l’increment. La importància de tenir un nou vial entre la rotonda dels Dolors i la carretera de Viladordis de Manresa ha passat per damunt d’una modificació de les despesa prevista d’un 40%. Hi ha dos factors, com a mínim dos factors, que han estat determinants a l’hora de justificar aquest increment: per una banda l’adequació de les obres per satisfer, ni que sigui parcialment, l’adequació de les obres al respecte a la residència de gent gran de la Font dels Capellans, i per una altra, l’increment de preus de materials arran de la crisi econòmica, la manca de subministraments i l’increment de preus arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna. La situació ha fet que hi hagi constructores que renuncien a fer determinades obres, perquè fer-ho en les condicions del canvi de preu de materials les faria entrar en pèrdues. En el cas de Manresa, Ajuntament i Generalitat van pactar els increments i van aconseguir no aturar el projecte.