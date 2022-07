Poders a l’ombra i lideratges sota mínims

No comparteixo en absolut el tòpic de què els «temps passats foren millors» però tinc dubtes, més que raonables, sobre el futur que s’albira. És obvi que, malgrat la retòrica que emana dels partits polítics –a dreta i esquerra– les suposades ideologies estan supeditades als interessos econòmics dels poders que romanen a l’ombra; tant és així que el materialisme especulatiu salvatge imperant determina les lleis i les accions de govern que se’n deriven.

Des d’una òptica realista s’ha d’admetre que a nivell mundial hi ha una manca de lideratges evident, motiu pel qual, ens hauria de preocupar el fet d’estar envoltats de personatges mediocres, la categoria dels quals així com l’autoritat moral que exhibeixen, són del tot qüestionables.

Ignoro si el cicle serà llarg o no, en qualsevol cas convido a reflexionar a partir de set frases que il·lustren a la perfecció el concepte de lideratge autèntic: 1) «Els ànecs salvatges segueixen el líder de la seva niada per la forma del seu vol i no per la força del seu claqueig» (Proverbi xinès). 2) «Per a ser un líder no necessites un títol. Lideres amb l’exemple» (Jamie Woodburn, 1856-1943). 3) «Res posa a prova l’habilitat d’un home per a liderar a altres com la seva actuació diària per a liderar-se a si mateix» (Thomas J. Watson, 1874-1956). 4) «La qualitat suprema del lideratge és la integritat» (Dwight Eisenhower, 1890-1969). 5) «La primera responsabilitat d’un líder és definir la realitat. L´última és donar les gràcies. Entremig, el líder és un servent»(Max De Pree, 1924-2017). 6) «Un bon líder no és un buscador de consensos, sinó un moderador de consensos» (Martin Luther King, 1929-1968). 7) «Un líder és aquell que coneix el camí, fa el camí i mostra el camí» (John C. Maxwell, 1947).