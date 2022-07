Que tinguem un bon estiu

Quan arriba el mes de juliol, la majoria de converses que mantenim porten inevitablement a quan fas vacances o què fas per vacances. L’estiu ens obre la porta a desconnectar-nos de la feina i a centrar-nos en activitats que no tenim temps en altres èpoques de l’any. És el moment d’estar a prop de la família sense el neguit i les corredisses del dia a dia, també és quan podem llegir aquells llibres que havíem reservat per gaudir amb temps i pausa; o bé l’oportunitat per agafar les maletes i marxar de viatge a descobrir o a descansar. És quan més sortim, ens relacionem i interactuem, quan anem a sopars a la fresca i assaborim aquells plats refrescants de colors vius i fruits saborosos.

L’estiu, en definitiva, és quan més temps dediquem a cuidar-nos i a fer allò que tenim pendent i ens agrada. I aquest període de vacances ens toca fer tot això amb un retorn a la normalitat. Venim de dos estius de pandèmia, el primer fent-li front sense solució, l’estiu passat començant a notar els efectes de la vacunació i avançant en la campanya. I aquest ja és el moment de saber que hem de tornar a gaudir d’aquesta època de l’any, amb les trobades a la fresca, els concerts d’estiu, les vacances als destins que teníem al cap durant tot l’any. Sense oblidar. Essent coneixedors que el virus de la covid ha vingut per quedar-se però que la immunitat de grup ens permet recuperar aquella il·lusió per programar activitats. Ja ens toca. Dos anys de pandèmia ens han deixat cansats. A totes i a tots. I ens cal carregar les piles. També als professionals de la salut. Perquè tenim al davant un munt de reptes que necessiten de la nostra il·lusió, professionalitat i capacitat de comunicació. Tenim al davant el repte de transformar el sistema de salut, un objectiu que els professionals de salut no podrem afrontar sols i ens caldrà un gran acord de país. En un any com a delegada de Salut a la Catalunya Central hem avançat en les necessitats generades per la pandèmia però ja hem posat les bases per recuperar l’atenció, buscar recursos i assentar les bases de futur. Tot just fa uns quants dies hem aprovat el Pla de Salut Territorial que marca les nostres línies de treball alineades amb els objectius estratègics del Departament. El pla té uns principis ètics que el caracteritzen: el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, l’eficiència i sostenibilitat. S’articula sobre quatre grans estratègies sorgides de les prioritats detectades en la salut poblacional i en el sistema de salut. Les estratègies se centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals. A la Catalunya Central posem l’èmfasi en el seguiment de la cronicitat, el benestar emocional especialment dels nostres joves, l’impuls a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, el foment de la recerca i la innovació i el treball en xarxa. Tenim davant reptes importants per treballar de manera diferent i excel·lir en l’atenció assistencial a la ciutadania. Ara és moment d’agrair als professionals la feina feta, desitjar-los unes bones vacances perquè tornin amb les piles carregades per als reptes que ens esperen. I a totes i a tots que tinguem un bon estiu.