El pàrquing de l’estació d’autobusos de Manresa ha estrenat una oferta amb què, aparcant entre 9 i 14 hores seguides el mateix dia, l’usuari paga dos euros i mig. Al cartell amb les tarifes situat a l’entrada de l’equipament, però, en cap lloc no parla d’aquestes entre 9 i 14 hores. Tots els preus hi són en minuts. En aquest cas, del minut 541 al 840. Per aparcar cal anar amb la calculadora a punt.