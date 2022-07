L’opció fàbrica nova

Els grups polítics municipals amb representació a l’Ajuntament de Manresa, amb l’alcalde Marc Aloy al capdavant, i representants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) encapçalats pel rector de la UPC, Daniel Crespo, van desembarcar al Parlament de Catalunya per explicar als grups parlamentaris el projecte per convertir la Fàbrica Nova en un potent pol de formació i recerca. Segons va informar el mateix Ajuntament de Manresa, al llarg de la sessió els grups parlamentaris van mostrar unànimement la seva adhesió a la iniciativa. Els grups van considerar que és un projecte il·lusionant per a la ciutat però també per al conjunt del país i per a la recuperació del patrimoni industrial. Entre altres idees, van remarcar la importància que tots els grups del consistori participessin a la reunió, un fet força inèdit i remarcable. Ara queda ser conseqüent i que totes aquestes bones paraules es materialitzin en una aportació econòmica que estigui a l’altura dels elogis rebuts per un projecte que només reeixirà amb suport real.