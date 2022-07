La Manresa infidel

Manresa està que ho peta. Per segon any consecutiu la ciutat surt al rànquing del portal d’infidelitats «Aslhey Madison» com la ciutat més infidel d’Espanya. Si ser-ne un any la primera ja és un puntassu, ser-ho dos anys consecutius ja obliga a una reflexió profunda per veure què està passant aquí. Per fer-ho encara més sucós, el director general del Portal d’infidelitats diu dues coses que he trobat interessantíssimes i preocupants alhora. Diu que es podrien arribar a plantejar gravar un espot a Manresa. Home, tindria sentit que ho fessin si resulta que Manresa és la ciutat amb més afiliats al portal. Trucaré al meu amic Aleix Farré, responsable de Manresa Film Office, qui es cuida que aquí es facin pel·lis, sèries, anuncis i films, que estigui al cas i treballi el tema. Jo proposaria fer un anunci amb manresans reals en què es digués que si Manresa és la ciutat amb més infidels, endevina qui dels que surt en aquest anunci ho és. I faria apostes. Jo crec que funcionaria i que, un cop passats els fastos de Manresa 2022, seria el que pertocaria. La segona cosa que va dir el senyor del portal dels infidels és que (sic) «A Manresa passa que, com més restriccions socials, més infidelitat». Ah sí? No sabia que Manresa fos plena de restriccions socials. Que sovint és avorrida, sí, i que l’avorriment pot dur-te al salt, també, però no sé quina imatge de la ciutat deu tenir per dir això. Segurament no hi ha estat mai ni la coneix. Potser que el convidem a fer-nos una xerrada sobre com som els manresans en la intimitat infidel. Estic segur que en saben un munt de detalls. Mentre escric m’imagino quants dels meus lectors i lectores són infidels practicants. Ep! No em cal saber ni noms ni cognoms, però imaginar-me de cop la ciutat ignasiana plena d’infidels em fa un tomb al cap. No m’ho esperava. Potser sí que la ciutat et «transforma», tal com proclama el lema de l’any. Ja m’agradaria veure’ls tots per un forat. Deu ser allò que la ciutat no bull per fora, però sí que té molta vida interior per dins. I tan endins. Com més cosins més endins, diuen a pagès i a la casa reial. Tota aquesta colla de manresans i manresanes que són infidels, i que deuen ser molts perquè, si no, Manresa no estaria al pòdium, deuen ser gent que conec, que coneixem i que, mira tu, ves per on, respiren inspirant infidelitat. No sé si és el millor premi de presentació per a la Manresa ignasiana. Prometo confidencialitat si qualsevol infidel manresà em contacta i m’explica com li va. Per fer-ne un treball de camp. En tot cas, que no decaigui. Mantinguem el llistó ben alt i seguim essent els primers en això, que, al final, potser la causa atreu i ens arriben els turistes. Manresa, la ciutat infidel. No vinguis amb la teva parella. Troba-la aquí seguint la ruta. La ignasiana? No, la infidel.