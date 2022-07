La setena ja és aquí

Acabo de passar la covid. Com tantes altres persones, estava totalment vacunada amb la tercera dosi. El virus em va trobar en una festa d’aniversari freqüentada, a l’aire lliure i en plena naturalesa. Érem molts i ningú portava mascareta. Ens vam contagiar una desena de persones com a mínim. Amb sinceritat, mai vaig imaginar que moure’s en ple bosc fos un comportament que comportés cap risc. Estava equivocada. Dos dies després, em vaig sentir com si un camió m’hagués atropellat. No podia creure’m les dues ratlletes. Després va arribar la febre alta. I quan el test ja donava negatiu, els símptomes van continuar diverses setmanes.

Crec sincerament que les autoritats sanitàries haurien d’insistir molt més que la setena onada de covid ja és aquí. Que la vacuna, cada dia que passa des que ens la van posar, ens protegeix menys. Ens estem enfrontant al virus una mica al descobert i no ho sabem. En general, la malaltia és lleu i pot assemblar-se a una grip. O no. El nombre de persones que requereixen hospitalització és cada dia més alt, perquè els contagis augmenten vertiginosament. Oficialment, no es disposa de dades globals. Però si atenem el nombre de visites als CAP, el doctor Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, afirma que en aquesta última setmana més de 60.000 persones han acudit als centres d’atenció primària a Catalunya; la qual cosa vol dir que hi ha molts més contagiats, perquè una part important no va al metge. Aquesta dada suposa el 25% d’increment. Ens agafa amb el personal sanitari cansat, de baixa o de vacances, i amb la població que s’ha cregut que la covid o ja s’ha acabat, o no és res. A excepció del transport públic i els centres sanitaris, ja no utilitzem mascareta en cines, teatres, concerts ni als centres de treball. Ja no obrim les finestres de bat a bat. Tot això és un error, perquè ens condueix a la percepció que el virus ha desaparegut. Senyors del Govern, què els sembla portar a terme una campanya informativa rigorosa sobre la setena onada?