Contra el foc, gestió

Diumenge a la tarda, tots els efectius disponibles dels Bombers de la Generalitat a Catalunya es concentren a l’incendi del Pont de Vilomara i Sant Fruitós. Mitjans terrestres i aeris. Mitjans humans. Tot i l’esforç, tot i haver-hi abocat tot el que teníem preparat com a país, hem fet curt. El foc ha pogut més. Sabíem que el bosc estava sec, els experts ens han anat dient, any rere any, que els incendis són cada dia més virulents, i teníem l’experiència acumulada de ser una terra cremada, de ser un territori que coneix què vol dir patir un incendi forestal de gran magnitud. Montserrat, Sant Mateu-Gargallà, Aguilar de Segarra-Solsonès, Cardona, Sallent, Òdena, Monistrol de Calders-Sant Llorenç Savall... i podríem anar allargant la llista. La teorització sobre el problema dels incendis la tenim feta. No cal desatendre l’estudi del comportament del foc, però és l’hora de ser determinats amb la gestió del bosc. Ja n’hi ha prou de tenir urbanitzacions al mig del bosc i de tenir masses de bosc contínues i sense treballar-les. Cal una gestió immediata i severíssima de la massa forestal i de l’activitat humana en zones boscoses.