Les barreres al medi natural de Cerdanya

L’Ajuntament de Lles i el Consell Comarcal de Cerdanya reediten aquest estiu el servei de transport públic per les pistes forestals de Cap del Rec i Pollineres que donen accés al seu entorn natural. Es tracta de pistes que porten a alguns dels paratges més populars pel gran públic com ara els estanys de la Pera i el seu refugi. El servei esdevé una alternativa de pas al tancament dels camins que des de fa un any afecta el terme municipal. El consistori va decidir posar barreres a partir de les estacions d’esquí de fons per tal que no pugin vehicles al medi natural. En els últims estius, la concentració de cotxes, motos i quads en aquest entorn havia convertit alguns punts de la muntanya en culs de sac, aparcaments i camins col·lapsats de difícil gestió. Amb la regulació, la muntanya de Lles ha recuperat la pau que la feia atractiva. Ara els ajuntaments de Bellver i Riu de Cerdanya tenen sobre la taula un projecte per tancar també les pistes de la vall de l’Ingla i les Bagues, les quals s’uneixen a les cotes altes, ja dins del Parc Natural Cadí Moixeró en el seu camí cap al Coll de Pendís. Les dues pistes donen accés als refugis dels Cortals i el Serrat de les Esposes i racons de gran vellesa com ara els Prats de Moixeró o les mateixes Penyes Altes de Moixeró, entre d’altres. I aquesta creixent política de regulació al medi natural encén els debats a les sobretaules dels cerdans. L’opinió generalitzada estableix que efectivament calia regular l’accés a la muntanya. La massificació havia convertit alguns espais en excursions inviables. A qui expulsa de la muntanya una barrera? A l’excursionista que s’estima el medi natural segur que no. Alhora, aquest és el que necessita un transport públic més matiner. Segurament expulsa el visitant ocasional, el que pujava en vehicle a tocar dels refugis, de manera que els seus responsables es queden sense el negoci del seu refresc. Ara bé, la barrera potencia l’experiència del qui es queda a dormir. La travessa dels Cavalls el Vent, entre d’altres, guanya pau, silenci i connexió real amb el medi natural. A les Bulloses, a l’Alta Cerdanya, funciona, des de principis dels anys 2000, un servei de transport públic que s’activa a les set del matí. Abans d’aquesta hora, la barrera està aixecada perquè els veritables excursionistes puguin accedir a l’inici dels grans itineraris cap el Carlit. Aquest pot ser un punt d’equilibri entre els partidaris de la regulació i els de l’obertura total, que també n’hi ha. Les barreres tallen el pas als vehicles i al mateix temps posen en valor un entorn que la massificació amenaça de vulgaritzar.