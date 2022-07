Les urbanitzacions, quin problema! Quin vell problema. Quant temps d’oblit. Reapareix el debat sobre la presència d’edificacions al mig de zones boscoses, que s’ha apagat el foc. Imaginar els Mossos d’Esquadra trucant casa per casa de les urbanitzacions i cridant a l’evacuació fa posar la pell de gallina. Quants agents es necessiten per evitar que la crida sigui eficaç quan les flames t’atrapen? Per sort, en bona part (alguns veïns no van fer cas als Mossos i es van quedar a les seves cases), i per la bona feina feta, en una altra, no s’ha hagut de lamentar cap mort en aquest incendi que va afectar diferents espais poblacionals. Aquestes urbanitzacions que ara ens alarmen ja hi eren als incendis del 1986, Montserrat, 1994, Sant Mateu i Gargallà, o 1998, d’Aguilar fins al Solsonès. I ens tants d’altres d’arreu de Catalunya que han provocat una gran alarma perquè les flames s’han apropat fins on hi havia les cases. Ara, els alcaldes es queixen de manca de normativa i d’ajuts econòmics. Les solucions, de tots els governs i parlaments, passen per tres verbs: legislar, governar i executar lleis i acords.