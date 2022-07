Quan el somni es torna cendra

Tot en un moment et serà pres», va escriure el poeta. En aquest vers de Cançó de l’albada, Salvador Espriu parla de la caducitat de la vida i del seu final tant inevitable com imprevisible; per això aconsella: «no deixis res per caminar». No és la vida, però sí que és la casa, la que «en un moment» els ha estat presa a unes quantes de les famílies instal·lades en urbanitzacions del Bages que les flames han reduït en poques hores a la imatge de la desolació. Per a moltes d’elles la casa cremada era el fruit d’una vida de dedicació, la materialització d’un somni, la feina de molts anys que s’ha esvaït de sobte. Vist i no vist. És colpidor. Valorem com cal que, en els focs d’aquests dies al Bages, no s’hagi perdut cap vida humana, però se n’han arruïnat unes quantes, en sentit metafòric i en sentit literal, quan l’edificació calcinada i el terreny ennegrit suposen el gruix del capital familiar. En pocs minuts deixen de ser propietaris d’una casa entre arbres al mig del bosc serè, lluny de la ciutat ferotge, i es converteixen en titulars d’una parcel·la dràsticament devaluada que no els proporcionarà cap plaer i sí un munt de despeses, per a les quals iniciaran un pelegrinatge a les asseguradores (els que en tinguin) i a les administracions. Mentre lluiten amb la paperassa potser rumiaran que el bosc és de fet una companyia molt perillosa, sobretot per a una gent com nosaltres, allunyats d’ell des de fa tant temps que la majoria no en sabem gran cosa i ens pensem que és una mena d’enorme jardí domèstic. La tradició literària europea, en canvi, ens en parla com d’un misteri ple d’amenaces, habitat per llops, escurçons, bandolers i fantasmes. Ens creiem tant poderosos, li hem perdut tant el respecte, que aixequem les nostres cases sota les branques d’uns pins agermanats amb una massa forestal com més extensa i deshabitada, millor. I un mal dia, de sobte, el somni es transforma en el pitjor malson. Un mal dia de calor seca i ventosa, tots ens és pres.