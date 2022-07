Catalunya s’apropa al 50% de recollida selectiva sobre el total de la brossa que generem. No està malament si tenim en compte d’on venim, el poc que alguns grans fan i, sobretot, que som incapaços com a organització social de generar menys en origen. A manca de dades, les sensacions en el dia a dia és que cada dia generem més residu, molt més, això sí, potser que el posem al dipòsit o bossa que toca. Potser que s’hagi guanyat en consciència col·lectiva, però allà on es millora de forma radical és en la introducció de sistemes com la recollida porta a porta o de dipòsit tancat. En la radicalitat del canvi hi ha la clau de l’èxit. I en aquest sistema de joc la millor partida, a la Catalunya central, l’està plantejant el Berguedà. És la segona comarca que millors xifres pot presentar en matèria de reciclatge. I això, tenint una situació de conflicte a Berga, la capital, la que té més població, la ciutat amb més pes dins de les dades de conjunt. Hi ha comarques que se situen per sota de la mitjana de Catalunya, com el Moianès, el Bages i l’Anoia, on hi ha un canvi substancial per la implantació de sistemes de recollida porta a porta. I d’altres, com ara la Cerdanya, continuen sense fer els deures.