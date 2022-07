Hi ha algun metge a la sala?

Falten metges a Catalunya i més que en faltaran en els propers anys, perquè hi haurà una gran quantitat de jubilacions i quedaran moltes places vacants. De fet, en els propers cinc anys es jubilarà el 20% dels metges que hi ha actualment.

A part dels professionals que arribaran a l’edat de jubilació, molts graduats se n’aniran a treballar a altres zones de l’Estat o a l’estranger on trobaran millors condicions laborals i feines més ben retribuïdes. És a dir, que Catalunya forma professionals, però no és capaç de retenir el talent.

Tot plegat no farà res més que empitjorar la situació dels centres d’atenció primària o dels hospitals. La saturació ja no la trobarem només a urgències, sinó que l’haurem de patir a molts d’altres serveis, si ningú no hi posa remei.

Alguns d’aquests metges que tenen edat per jubilar-se podrien allargar la seva carrera professional uns quants anys si les condicions fossin bones, però, com que no ho són, de bones, pleguen, tot i que n’hi ha que continuen treballant pel sector privat, perquè les mútues sí que fan esforços per retenir-los. Com acostuma a passar, la perjudicada és la sanitat pública.