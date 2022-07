mesures i propietats

L’incendi de fa 8 dies al Pont de Vilomara ha generat una pluja d’opinions sobre les solucions a prendre. Benvingut el debat d’un tema capdal, que dorm durant llargues temporades sense que l’administració hi pensi massa, o ho faci de manera determinant. Entre el perquè de l’incendi i l’afectació final hi ha un munt de decisions que depenent de diferents organismes i de particulars. En aquest país, els béns tenen propietat, pública o privada, però boscos, camps i cases són d’algú. Arran de l’incendi del Pont diferents experts i partits estan insistint en un tema que s’arrossega des dels incendis dels anys 80: què s’ha de fer a les urbanitzacions situades al mig del bosc. Hi ha normativa elaborada, que estaria bé que se seguís, però ara hi ha veus que indiquen que la protecció de 25 metres sense arbrat al voltant del perímetre de la urbanització és insuficient. N’hi ha d’altres que afegeixen que en el cas de la urbanització River Park el que s’hauria de fer és no construir allà on el foc ha provocat una gran afectació. Abans d’avançar en temes com aquests s’ha de veure quina utilitat té no tornar a construir i com s’indemnitzen els propietaris, de cases o de terrenys que hagin de ser franja de protecció.