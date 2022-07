Amb bus al Pedraforca

El Parc Cadí Moixeró fa una prova per veure si posar un servei de bus llançadora des de Gósol i Saldes és una bona solució per treure els cotxes del camí d’accés al mirador de Gressolet i a la muntanya del Pedraforca. És una prova que ja s’havia d’haver dut a terme l’any passat, però la mesura no va estar a punt en el moment d’iniciar-se. Ara es faran 15 dies de prova, les dues primeres setmanes d’agost, fins a la diada de la Mare de Déu, per comprovar si, com passa en altres muntanyes emblemàtiques, també molt visitades, el fet d’allunyar els cotxes millora la situació del cim des de diferents punts de vista; l’ambiental, però també el de seguretat per als equips de vigilància i emergència. Els episodis amb problemes de massa visitants al Pedraforca són puntuals fins ara, però sí que s’ha detectat que hi ha moments en què el massís té més de les 450 persones recomanades com a quantitat màxima. El transport serà públic, però amb un cost per al viatger. Saldes i Gósol no volen perdre el Pedraforca, però han de trobar l’equilibri per no perdre tampoc una part del turisme.