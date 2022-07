En deien la majoria del 52%

La divisió de les forces independentistes ja no es pot dissimular. La dita majoria del 52% no existeix i potser no ha existit mai. Per molt que ERC i JxCat comparteixin govern, ja es veu que les estratègies no només no coincideixen, sinó que fins i tot són antagòniques. Ho vàrem veure ahir amb la suspensió de Laura Borràs i abans d’ahir amb la taula de diàleg. Tant en un cas com en l’altre, ERC i JxCat tenen opinions radicalment diferents.

La suspensió de Laura Borràs ahir al Parlament no admet interpretacions; ERC i la CUP van votar al costat del PSC per suspendre-la com a presidenta i diputada. A JxCat es van quedar sols en la defensa de la seva presidenta, mentre ella protagonitzava una defensa numantina amb el suport d’un grup d’incondicionals que van desplaçar-se al Parlament. Però mentrestant formen part del mateix govern i no estan d’acord en la taula de diàleg ni en la substitució de la presidenta del Parlament, entre altres coses. I és que ERC vol tornar al punt de partida i esperar que les condicions permetin plantejar un nou referèndum, mentre que a JxCat estan decidits a tensar la corda i demostrar que «ho tornarem a fer» no és una frase retòrica.