El futur de Fòrum

Les últimes notícies que havíem tingut de l’empesa municipal Fòrum portaven l’estigma del replegament, del tancament en el propi problema , i l’estancament com a ens motor del canvi habitacional i urbanístic del barri antic o del nucli històric de Manresa. S’anuncia un canvi de tarannà. Mateu Baylina, el nou gerent de l’empresa, en la primera entrevista que ofereix, es presenta amb la voluntat de reconnectar amb la idea inicial d’aquesta empresa municipal, que no era una altra que existir per transformar un barri que per la seva inèrcia econòmica s’enfonsa, atrapat en l’empobriment, la degeneració i la substitució dels protagonistes socials. Baylina anuncia (o reanuncia, perquè aquesta ja era la idea inicial) que Fòrum ha de ser un motor de les actuacions públiques d’habitatge de Manresa, especialment a la part més envellida de la ciutat. Després de passar anys amb idees i recursos congelats, arriba un canvi que té com a principal handicap la necessitat d’actuar amb extrema urgència. Perquè la capital del Bages necessita revertir el camí que aboca el barri antic a un futur no desitjat.