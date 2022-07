Jocs de paraules

Vostès recordaran quan en deien dret a decidir al dret d’autodeterminació. Fa uns mesos ens deien que la taula de diàleg era per demanar l’amnistia i l’autodeterminació. Ara que ja ha passat un temps i una part important de la societat catalana és conscient de la inviabilitat de les demandes, en lloc d’amnistia en diuen desjudicialització, que sembla menys contundent.

El processisme sempre ha estat molt enginyós amb el vocabulari fins al punt que l’aconsegueix fer familiar. Quan diem desjudialitzar a què ens referim? A que pugui tornar Puigdemont, sense passar pel jutjat?, no sembla possible. Que els jutges deixin d’enjudiciar i d’investigar? Tampoc, aleshores serien ells els que prevaricarien. Doncs a què? A que la Fiscalia demani condemnes menors, no servirà de gaire, ho faran les acusacions particulars.

Al final quan ja no tenen altre sortida exigeixen el canvi legislatiu, i per reblar el clau se’ns diu, per fer-lo homologable a les democràcies del nostre entorn. Com no, altra vegada, una veritat inqüestionable però que resulta que quan busques en el Dret Comparat deixa de ser-ho.

Per no confondre’ns cal anar als fets. En el que estarem tots d’acord, o no, és que el que es produí a la tardor del 2017 van ser actes contra la Constitució, o si volen, contra l’Estat. L’embat a l’Estat és la raó d’existir del procés. Els seus dirigents van desobeir reiteradament els avisos dels tribunals, van aprovar unes lleis que anul·laven la Constitució i l’Estatut, van simular un referèndum d’autodeterminació, van dur a terme una Declaració Unilateral de Independència, etc.

Haurem de veure com ho tipifiquen els diferents codis penals. Mentre a Espanya els delictes contra la Constitució són el de rebel·lió i el de sedició, als països del nostre entorn aquests delictes tenen noms diferents, però el més comú és el d’alta traïció. A Finlàndia i Suïssa les condemnes són a partir d’1 any fins a 10, Portugal de 10 a 20, Alemanya de 10 a permanent revisable, França 30 anys i 450.000€ de multa i si ets càrrec públic, presó permanent revisable i 750.000€ de multa, al Regne Unit, cadena perpètua. Hi ha varietat, però el codi penal espanyol no és desorbitat. Si considerem que els fets es van limitar a unes protestes, que no volien abolir la Constitució, ni volien dur-nos a la independència, aleshores haurien de ser considerats delictes contra l’autoritat. Llavors sí, el codi penal espanyol seria forassenyat.

Ara volen treure el delicte de Sedició del delictes contra la Constitució i reconvertir-lo en delicte contra l’autoritat? Un camí molt perillós, fer servir la mateixa paraula per definir el que són dos fets diferents. En política les dreceres són com les onades, sempre tornen, i quan hi ha mala mar, fan moltes destrosses.

P.D. El que sí s’hauria de canviar són les atribucions del «Tribunal de Cuentas» com a tribunal administratiu, hauria de fer d’instructor de la causa i després passar-ho a la justícia ordinària. Tot i que el resultat final hauria de ser el mateix, seria un procediment amb més garanties.