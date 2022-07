El Vizcaíno del Xup

Sí, tal com diu la capçalera, així era conegut aquell incansable lluitador dins el moviment associatiu veïnal d’aquells anys. El barri del Xup (nom oficial Pare Ignasi Puig) va inaugurar-se l’any 1965. Immediatament van aparèixer moltes deficiències estructurals. Greus problemes en els habitatges i greus problemes d’infraestructura i serveis. Tot plegat va empènyer als veïns i veïnes a organitzar-se i a decidir constituir una AVV.

Les mobilitzacions per solucionar els problemes van ser èpiques. El Joaquín Vizcaíno Grima va convertir-se en tot un referent per l’incipient moviment veïnal manresà. Un activista social que, durant la ferotge dictadura franquista, va participar en la clandestinitat amb el moviment obrer de CCOO i també amb el partit comunista català que llavors era el PSUC. Persona conscienciada dels problemes socials del seu entorn que es va implicar a fons per aconseguir les llibertats democràtiques.

El seu compromís social en la clandestinitat el va obligar a escapar-se i amagar-se a Barcelona durant una temporada, quan l’any 1975 a Manresa es va produir la batuda policial i les darreres detencions del franquisme.

El seu activisme va comportar-li molts problemes en l’àmbit laboral fins veure’s obligat a deixar la seva professió de guixaire i passar a regentar el bar del barri del Xup fins a la seva jubilació.

El Vizcaíno havia arribat a Manresa quan tenia 11 anys procedent de Guadix (Granada) i la seva integració va ser immediata i total. L’AVV del Xup va ser present a la celebració de la primera Diada Nacional de Catalunya celebrada l’11 de setembre del 1976 a Sant Boi de Llobregat.

Una vegada jubilat no va descansar i va continuar lluitant contra les injustícies socials. Des dels inicis de la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» el Vizcaino s’hi va implicar. Era assidu a les concentracions dels dilluns davant l’Ajuntament fins que la seva salut li va impedir continuar assistint. Persona inquieta i compromesa, va tornar a sacsejar el seu barri, ara per conscienciar-lo de les injustícies que pateixen les persones grans. Novament, es va posar al capdavant de la reivindicació i va mobilitzar el veïnat per aconseguir la residència geriàtrica pública que Manresa tant necessita

El 24 d’octubre de l’any passat en aquella jornada reivindicativa organitzada per la «Plataforma», conjuntament amb l’AVV del Xup, l’amic Vizcaíno va ser la persona escollida per col·locar simbòlicament la primera pedra. La seva il·lusió era tornar a repetir aquell acte però aquesta vegada de manera oficial, amb les autoritats. La salut, però, li ha impedit veure el seu somni convertit en realitat. El dia que ho aconseguim ell malauradament no hi podrà ser de cos present, però tots i totes el tindrem present en el nostre pensament.

El Joaquín Vizcaíno Grima, una persona rebel contra les injustícies. Una persona solidària amb les classes socials més desafavorides. Una persona afectuosa, honesta i coherent amb els seus ideals.

Ara físicament no està entre nosaltres però la seva energia reivindicativa per aconseguir una societat més justa ens acompanyarà sempre.