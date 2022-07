L’Evangeli d’aquest diumenge ens presenta tres punts importants: Una petició, una resposta en forma de paràbola i, finalment, una conclusió que ens obre la porta a optar.

La petició, feta per un «bon home», és justa. És una petició que potser nosaltres també hem hagut de fer. Jesús no fa de jutge perquè ens vol prevenir sobre els perills de les riqueses i de les ambicions materialistes. Ens avisa del perill de l’afany de «posseir».

La paràbola ens presenta la història d’un home bo, just, treballador. La situació d’una persona que ja es pot jubilar perquè ja posseeix béns materials suficients per a un futur que preveu llarg. En les dues situacions, el centre és un «JO» gegantí. L’objectiu és, senzillament, aconseguir allò que em donarà seguretat material. En cap moment es parla de compartir res. La resposta de Jesús és una reflexió i una invitació a no posar les nostres esperances en uns béns caducs; béns que no ens asseguren ni una vida coherentment feliç segons els valors del Regne ni salvar-nos de la mort.

La conclusió és clara i concisa. Va dirigida a tots nosaltres. Persones bones. Si només es parla d’una herència i del fruit del treball!, on és, doncs, el perill si sembla que no hi ha res mal fet? El perill és en on posem els desigs, en què absolutitzem, a cercar només la pròpia seguretat, a creure’ns, en el fons, que la Creació em pertany només a mi.

L’opció és fer-se ric als ulls de Déu: Viure compartint i donant els dons que has rebut de Déu: la vida, la capacitat d’estimar i de servir, d’acompanyar i de confiar, de no tenir por... No hi ha res que em pertanyi ja que tot és do rebut. Avui és Sant Ignasi de Loiola. Avui amb la seva intercessió, caminant per la vida amb ell («Pelegrí» modelat per Déu, per la Cova i pels manresans i manresanes que el van acollir), obrim el cor i l’enteniment. Demanem el que sant Ignasi va viure ben a prop del Cardener: «Veure totes les coses noves en Crist». Fa 500 anys d’això... i nosaltres en som hereus.