El joc dels jocs

El Govern català, amb el vistiplau del Govern de l’Estat, va impulsar una candidatura per poder ser la seu dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Semblava una iniciativa verge i neta de ganivetades polítiques. Un renéixer de l’esperit olímpic de Barcelona 92, tan unitari (diuen) i ben valorat. I va mantenir-se en aquesta proposta pura fins que el Govern de l’Aragó, socialista com la majoria de l’executiu espanyol, va decidir intercedir, intervenir i disparar contra la proposta catalana. Ara, amb aquell primer projecte tocat i enfonsat com a proposta conjunta dels Pirineus, la Generalitat torna a llançar la proposta i la presenta al COE i al Govern espanyol. Una proposta que es vol per al 2030, però que si la data és un problema, es podria fer quan fos possible. Catalunya vol tenir un jocs d’hivern i està tipa d’haver de driblar obstacles que li plouen de bateries amigues. Els Pirineus, a través dels seus alcaldes, també han aplaudit la iniciativa catalana, perquè aquesta regió s’hi juga molt i vol rebre un nou impuls. I, en general, el que el país diu és que «ja n’hi prou del joc dels Jocs.