El periodisme de TikTok

Hi ha qui em demana en què consisteix la tasca d’un community manager, rol que sovint assolim els periodistes que treballem en les edicions digitals dels mitjans de comunicació. La meva resposta sempre acaba sent la mateixa. Convertim els articles que els nostres companys o nosaltres mateixos escrivim en un producte adaptat a les xarxes socials. Aquí, una imatge o un vídeo han de tenir la capacitat d’encisar l’usuari en pocs segons. Han d’aconseguir l’atractiu suficient per enganxar qui l’està veient i fer que el vulgui compartir amb tothom. Bàsicament, assolir que se senti identificat amb la història que volem traslladar, però sense perdre l’essència del que ens defineix, el rigor. En aquest sentit, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram i TikTok, entre altres, ofereixen la possibilitat de comunicar fent servir noves narratives. Aquest últim, en auge des de l’inici de la pandèmia i la més descarregada mundialment el 2021, és una de les aplicacions que més controvèrsia crea. Probablement per l’ecosistema que es genera a cada plataforma hi ha qui creu que el periodisme no té cabuda a TikTok, la xarxa social dels vídeos curts i en vertical. S’associa amb l’entreteniment i és la més distesa de totes, fet que suposa un repte afegit. Però, evidentment, hi ha lloc per al periodisme. Regió7 fa poc més de dos mesos que hi genera contingut diàriament i ja hi té vídeos amb més de 22.000 reproduccions. A banda de la constància i la necessitat d’innovar que totes comporten, TikTok requereix un esforç afegit. Trenca els esquemes establerts fins ara i crea un llenguatge difícil de comprendre si no s’utilitza amb regularitat. Aquí, els relats han d’anar acompanyats d’espontaneïtat i ser natius si es vol arribar a la viralitat, és a dir, a la difusió massiva. A TikTok, el periodisme ha d’anar acompanyat de música i efectes visuals si es vol arribar al receptor. Allà, fins i tot, s’hi poden veure els mateixos comunicadors. Com a curiositat, els usuaris d’aquesta plataforma demanen veure l’empresa per dins i els seus treballadors, fet bastant impensable a la resta de xarxes. Però l’objectiu de cada contingut és sempre el mateix: explicar tot allò que passa a casa nostra d’una manera entretinguda i precisa. Tenint en compte el seu potencial, cada cop són més els mitjans i les empreses que hi fan acte de presència. De fet, aquesta plataforma ha tingut la capacitat de fer canviar el format d’altres xarxes socials amb la finalitat d’assemblar-s’hi i no perdre usuaris. Per tant, si les xarxes socials s’han adaptat al nou format de vídeos breus i verticals, deixant en segon pla els horitzontals, per què no ho havia de fer el periodisme?