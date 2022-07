Les dades econòmiques que s’han donat a conèixer aquesta setmana mostren dues realitats diverses. D’una banda, el present es dibuixa amb uns tons agradables, tal com dona a entendre l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre de l’any, ja que Catalunya ha superat els 3,5 milions d’ocupats i ha registrat una taxa d’atur per sota del 10%, el 9,29%, concretament, un percentatge que no es veia al país des de feia 14 anys. L’impuls que ha donat a l’ocupació la reforma laboral és molt destacable, i aporta xifres positives a la radiografia actual del mercat de treball. També el PIB espanyol ha experimentat un bon segon trimestre, amb un creixement de l’1,1% pel bon comportament del consum. Amb tot, les previsions econòmiques per als propers mesos fan sonar una insistent alarma. La Cambra de Barcelona ha rebaixat vuit dècimes les seves previsions de l’economia catalana per a enguany, mentre l’FMI ha rebaixat la seva per a Espanya al 4% i el Govern central alerta també d’una rebaixa. El present és encoratjador, però sembla la calma abans de la tempesta.