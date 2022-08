L’autobús que dissabte va bolcar en un camí particular de Rubió, causant una vintena de ferits, entre els quals dos de greus, portava convidats a una finca, can Alsina, on se celebren de forma habitual festes i celebracions. L’alcalde del municipi considera que la principal responsabilitat de l’accident és el conductor, que hauria d’haver deixat els convidats a la carretera i que aquests caminessin els 750 metres que hi ha fins a l’establiment, com s’ha fet altres vegades que el vehicle contractat per al transport era de grans dimensions. Tanmateix, a l’entrada del camí no hi ha cap indicació que limiti el tonatge dels vehicles. No és una bona política deixar la seguretat dels passatgers en mans del bon criteri d’un pilot que pot no tenir ni idea que al mig del recorregut, aparentment sense cap dificultat, hi ha un revolt de 180 graus que pot ser tot un obstacle per a un vehicle gran. Seria més bona política que els camins particulars, en alguns dels quals, com aquest, hi ha un trànsit considerable, fossin supervisats i senyalitzats per l’administració com si fossin públics, ja que la seguretat de la població hi ha de ser garantida exactament igual que en una autopista.