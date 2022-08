L’estranya buidor del Pedraforca

Ahir va ser el primer dia de la prova pilot per regular l’accés al Pedraforca. Fins el 15 d’agost, entre les set del matí i les dues del migdia i les tres i les 5 de la tarda, es prohibeix el trànsit de vehicles motoritzats fins al mirador de Gresolet i només s’hi pot arribar en bus. És molt difícil treure conclusions fefaents de la primera jornada d’aquest experiment, però sí que hi ha un element que ahir sobresaltava: l’extraordinària calma.

A la zona del refugi Lluís Estasen, s’hi respirava una tranquil·litat i quietud que ha estat poc habitual els últims anys, especialment durant els mesos estivals i per Setmana Santa. El mateix es pot dir del pàrquing del Mirador de Gresolet, la principal via d’accés al Pedraforca i que està a uns 15 minuts caminant del mateix refugi.

Aquest canvi radical de decorat no es pot considerar ni molt menys una tendència que s’hagi de quedar. Ahir hi havia molts factors que segurament hi ajudaven. Potser el més fàcil és atribuir-ho a la prova pilot. Tota iniciativa d’aquest estil que arranca necessita uns dies per consolidar-se. La població l’ha d’entendre i pair i l’administració ha d’analitzar quina és la resposta del visitant per valorar si s’ha de millorar alguna cosa o tot funciona a la perfecció. S’haurà de veure si els 15 dies d’aquest experiment són suficients per extreure’n un diagnòstic sòlid.

Però aquest estiu també es detecta un gir de guió en les preferències de destinació del viatger català. És un canvi que ens apropa als anys anteriors a la pandèmia i ens distancia de la nova normalitat dels últims dos estius, sobretot del de 2020. Enguany molts catalans han optat un altre cop per emprendre grans viatges a l’estranger, després de ser prudents i preferir fer turisme de proximitat els darrers estius davant les xifres encara altes de la pandèmia i la incertesa de quines mesures covid hi havia a cada país. Per altre costat, el juliol extremadament calorós que ha fet al nostre país tampoc ha convidat massa a fer activitats a l’aire lliure i molta gent ha preferit anar-se a refrescar a la platja.

Tot plegat no vol dir que no hi continuï havent una sobremassificació en determinades zones rurals i que regulacions com les del Pedraforca no siguin necessàries per protegir el medi ambient i millorar l’experiència del visitant, però sempre s’han de fer amb tacte per afavorir al màxim l’economia local i més en un moment delicat com l’actual. Aquesta intenció en el cas de la prova pilot del Pedraforca sembla que hi és, però no tots els establiments de la zona ho veuen clar. Potser caldrà explicar-ho millor.