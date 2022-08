Un equip de recerca de la UPC de Manresa està desenvolupant un projecte per recuperar metalls i minerals com el liti o el coltan dels mòbils vells utilitzant com a aliats uns bacteris que es mengen allò que les peces valuoses porten incrustades i que cal eliminar per poder reaprofitar els elements més cars. S’evita així haver d’utilitzar productes químics molt contaminants o llençar a l’abocador uns materials valuosos la producció dels quals és costosa en tots els sentits: en termes econòmics, en empremta ecològica i, sovint, en impacte polític en els països que en són productors. La UPC va fer una crida per recollir mòbils en desús amb els quals experimentar i ja n’ha obtingut més de vuit-cents. Projectes de reciclatge sofisticat i intel·ligent com aquest donen esperança que aquesta societat no acabarà liquidada per un col·lapse ambiental, i donen sentit i contingut al projecte de la UPC a la Fàbrica Nova, on la universitat planeja un gran centre de recerca. Els bacteris manresans mostren el camí per on la ciutat ha d’avançar, i pel qual caldria apostar encara més decididament.