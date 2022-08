El parc de l’Agulla de Manresa és un dels espais més valorats de la ciutat però també és, alhora, un dels espais que acumula més embolics burocràtics i més millores pendents, començant pel fet que la construcció del Parc Tecnològic havia d’anar lligada a una gran ampliació de l’Agulla que mai no s’ha arribat a produir. L’espai industrial, decebedor, és allà, però de l’ampliació no se n’ha sabut res més. Sovint, el que ha impedit que els projectes importants a l’Agulla s’obrin pas ha estat la ja llegendària incapacitat dels governs i dels tècnics dels ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós per entendre’s. La capacitat d’interlocució sembla haver millorat amb els alcaldes actuals, però cal més que això per fer net del que resta pendent. És el cas, per exemple, del trasllat del pàrquing de caravanes, un assumpte que depèn de Manresa i que continua completament encallat. No hi pot haver cap millora ni ampliació seriosa sense traslladar-lo. I, tanmateix, allà el tenim, pendent d’una burocràcia impenitent. El darrer pas endavant en el procés es va fer ja fa tres anys. Quan arribarà el proper, ni se sap.