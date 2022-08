CIRC ‘PARLAMENT’, ESPECTACLE ASSEGURAT

No calia ser gaire espavilat per preveure noves accions i actuacions a la Cambra catalana, convertida des de fa uns quants anys, en un autèntic circ . I com en tots els circs, ha d’haver-hi tota mena d’espectacles, amb un ritme in crescendo fins arribar a la traca final.

La traca final ha estat digna del més inimaginable dels espectacles en un Parlament que alguns volien posar com a exemple i model en l’àmbit mundial. Aviat tindrem la medalla d’or, en vergonya i despropòsits. Dic aviat, perquè encara hem de veure molts altres espectacles, d’aquí l’anunci de noves funcions, tot i el parèntesi estival.

Si la sortida de Laura Borràs ha estat amb cop de porta, llamps i trons, i nombrosos adjectius contra tot i contra tots, la cosa no acaba aquí, ni de bon tros.

Mireu, ara tenim la vicepresidenta primera en funcions de presidenta. Es diu Alba Vergés (ERC), i amb ella formen la mesa del Parlament Aurora Madaula ( Junts), Carles Riera (CUP) i Ruben Wagensberg ( ERC). Hi ha dos membres més (Assumpta Escarp i Ferran Pedret, pel PSC, que són els únics complidors de la llei, en tot lloc i moment).

Bé, doncs, els quatre esmentats, d’ERC, Junts i la CUP, d’aquí a no gaire temps seran inhabilitats pel Tribunal Constitucional per haver desobeït la seva sentència de deixar sense delegació de vot al fugitiu Lluís Puig (Bèlgica). De forma clara i rotunda, es van passar la sentència pel clatell, de manera que no li queda altre remei al TC que actuar en conseqüència. Això fa pensar en una probable inhabilitació per dos o tres anys, pel cap baix.

Si aquest fet es produeix, l’actual vicepresidenta, en funcions de presidenta, no solament haurà de deixar el Parlament sinó que no podrà votar ni ser candidata a l’alcaldia d’Igualada. Suposo que a la capital de l’Anoia han pres nota i començaran a buscar-li substitut.

Però bé, anem per altres novetats a la seu del nostre increïble Parlament. Com que hi ha la sentència del TC de no acceptar la delegació de vot del diputat fugitiu Lluís Puig, la Mesa de la Comissió de Cultura i la d’Afers Institucionals no tenen clar què fer amb ell. Ell demana assistir, per via telemàtica, a les sessions i poder votar, però el Reglament no preveia una situació com aquesta.

Durant la pandèmia es van habilitar unes regles per poder participar via telemàtica en sessions de comissions o en el mateix ple, però la pandèmia ha quedat enrere i el que no es pot fer és incomplir el Reglament perquè tinguem un fugitiu de la Justícia a Bèlgica.

Així doncs, segons com actuïn els membres de les meses de les Comissions, es poden trobar embolicats en noves denúncies d’il·legalitats, amb el perill evident de ser inhabilitats per desobediència greu a sentències del TC.

Tothom pot veure que la pau, serenitat i seny han sortit del Parlament, i només cal esperar noves eleccions perquè el poble torni a parlar i tingui en compte tot el vist i viscut, per decidir canvis rellevants, en la composició del Parlament i de rebot en el Consell Executiu. La vergonya i la inoperància no poden ser els distintius del nostre país.