El Govern espanyol parteix d’una posició correcta quan dicta normes per reduir el consum energètic, però els seus objectius han estat concretats d’una manera confusa, precipitada i molt poc rigorosa. És correcte promoure l’estalvi energètic en un moment com el present, oi més si, alhora, l’estalvi contribueix a frenar el canvi climàtic. És correcte evitar els consums desorbitats que ens obliguen a abrigar-nos a l’estiu en locals públics de tota mena. Però no es pot introduir un canvi tan extens de forma tan poc rigorosa, tan sobtada i tan poc dialogada. El comerç de Manresa expressa avui el seu desconcert en aquesta edició, i deixa clar el sentiment de la majoria de botiguers i de responsables de locals públics en general: les instruccions del ministeri ignoren l’enorme diversitat de situacions que intenta encotillar sota normes molt estretes, i obliga els administrats a resoldre amb els seus diners i el seu esforç la inaptitud del Govern. Les organitzacions de botiguers consultades resumeixen el seu malestar protestant perquè sempre els toca a ells. Efectivament: al final, paguen els de sempre. Faci fred o faci calor. En aquest cas, també.