Una matinada fresca, olailà

La nova llei espanyola establirà la durada dels secrets oficials segons la gravetat i transcendència dels fets i documents protegits, res que el sentit comú no aconselli; el problema és que serà el Govern qui decideixi la categoria de cada secret, de manera que al búnquer de les set claus es barrejaran informacions realment delicades i foteses sense rellevància però que farien quedar malament el governant de torn. I com que serà secret, no sabrem amb quin criteri es distribueixen les informacions en les categories de secret altíssim, secret fornit, secret normalet, secret baixet, secret d’estar per casa, confidència, tafaneria i xerrameca de bugaderia. A la primera divisió dels inaccessibles pertanyen, sens dubte, per mèrit propi i sense requeriment legal, totes i cadascuna de les receptes de romesco de calçots que preparen els mestres romescaires, l’emplaçament de les llenegueres que sempre són «cap allà, cap allà» (i els de les rovelloneres que «n’acabes d’aixafar un»), i els plans per fer efectiva la República d’Octubre que no es van dur a la pràctica (perquè els plans hi eren, oi?). Per sota d’aquest nivell hi ha altres grans incògnites populars com el coeficient intel·lectual del govern, el de l’altre govern, la contrasenya del wifi dels veïns, què duen els escocesos sota la faldilla, l’autòpsia de l’alienígena dels programes de marcians de la TDT, el sexe dels àngels i qui va matar Kennedy, totes elles qüestions ben entretingudes que no amenacen el futur de la humanitat i que s’acabaran sabent, perquè a tot secret li passa com al caçador i la pastoreta de la cançó Una matinada fresca, que s’estimaven al bosc perquè només els veien els ocells «i no en saben de parlar», però una versió riallera de la lletra continuava així: «N’hi havia un de molt xerraire / que a la mare ho va contar. / La mare li va dir al pare, / el pare en el seu germà, / el germà a la tia monja, / la tia monja al capellà, / el capellà ho va dir a la trona, / tot el poble ho va escoltar».