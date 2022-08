Sant Ignasi, un exemple de vida per als nostres temps

Fa uns quants dies que s’ha tancat l’Any Ignasià amb motiu dels 500 anys de la conversió de sant Ignasi i la porta santa que és situada al santuari de la Cova de Manresa. A Manresa estem commemorant enguany la seva estada a la ciutat que va durar 11 mesos i que va deixar una important petjada. Amb aquest motiu, vull aprofitar per posar sant Ignasi com a exemple de fidelitat, compromís, confiança, responsabilitat, pau, fraternitat i d’ajuda a l’altre. En resum, d’amor a Jesús i d’entrega envers la construcció del Regne a la terra que són els temes de l’Evangeli d’aquest diumenge.

En l’Evangeli de Lluc, Jesús ens presenta tres breus paràboles per fer-nos entendre millor el seu propòsit i missatge: els criats que esperen a la nit la tornada del seu amo, la irrupció inesperada del lladre a la casa i l’administrador diligent. En aquestes tres escenes, el tema és el mateix: l’esperança i dinàmica del Senyor. Posar Jesús en el centre de la nostra vida i l’acció en funció de la construcció del Regne de Déu aquí a la terra.

Déu confia tant en nosaltres que es complau a donar-nos el Regne. A la confiança de Déu en nosaltres, cal que hi responguem de forma responsable actuant d’acord amb els valors de l’Evangeli per a la construcció del Regne a la terra. Durant la seva estada a la capital del Bages, Ignasi ho comença a practicar. Fent un viatge introspectiu que el porta a enfortir la seva vocació religiosa. A Manresa dedica moltes hores a la pregària, demana almoina, ajuda els pobres i també els instrueix en la fe, fent el que seria com una mena d’assaig dels seus Exercicis Espirituals.

Per això, sant Ignasi esdevé un referent de transformació i valors per a tots nosaltres, ja que ajuda a canviar el món, de manera que tots puguem participar de forma justa i equitativa dels béns que Déu ens ha regalat. I en no ser aliè als dolors i patiments del nostre món, sant Ignasi ho va viure donant una resposta generosa per ajudar a transformar el nostre món en un món diferent, més just i solidari. Aquesta és l’única manera de viure l’Evangeli i portar el Regne de Déu a la terra, a través del servei als altres.

En definitiva, fem com feia i deia sant Ignasi, ajudem els altres per construir el Regne de Déu a la terra i estimem el proïsme, veient «noves totes les coses en Crist» i «trobant Déu en totes les coses».