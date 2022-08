Entre totes i tots i amb el territori

Vivim moments d’incertesa, de canvi, de convulsió social, de dificultats i amb un munt d’interrogants que ens dificulten fer plans més enllà del curt termini. En aquest context social i econòmic, és més important que mai prendre distància, tenir una mirada àmplia de les necessitats del territori i posar l’accent una mica més lluny del que ens deixa el dia a dia per reflexionar sobre com volem que sigui el desenvolupament del Bages en un horitzó a mitjà i a llarg termini. Per això cal dissenyar una sèrie de projectes i accions construïdes necessàriament a partir del consens i la voluntat de tots els actors implicats. És necessari i també engrescador i és una de les línies amb què treballem conjuntament el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa.

Amb la finalitat d’arribar plegats als objectius i actuacions que es volen impulsar i planificar-ho de forma concertada. Continuem treballant en l’estratègia de desenvolupament econòmic i de foment de l’ocupació de qualitat al Bages, amb un procés participatiu pensat i fet des del territori, amb l’horitzó al 2026. Les sessions de debat i participació s’han programat a diferents punts de la comarca perquè som conscients que cada àrea del territori té la seva particularitat, les seves necessitats i és important ser-hi, fer-los partícips i escoltar la seva veu. Fins ara s’han celebrat sis sessions presencials amb més de 75 participants i s’han realitzat una trentena d’entrevistes en profunditat on s’han proposat mesures en matèria d’ocupació, de suport a l’empresa i a la indústria, de desenvolupament rural, de formació i de recerca, entre d’altres. Ara ens toca analitzar totes les propostes rebudes, vehicular-les i avançar en la confecció d’un document de propostes que ajudin a generar ocupació de qualitat, retenir el nostre talent, fer del Bages un territori d’oportunitats i promoure que el nostre teixit productiu s’adapti a la situació de canvi actual. La pàgina web estrategiabages.cat unifica totes les propostes presentades i està a disposició de tothom qui hi vulgui fer aportacions durant tot aquest any.

L’elaboració d’aquest pla estratègic també ha de ser un exemple de la importància de la concertació per poder incidir veritablement al territori amb polítiques fetes des del consens amb el lideratge polític i la complicitat dels agents socials i econòmics de la comarca. Dos elements que es perfilen com a eines clau per aconseguir resultats concrets que ens facin avançar. Entre totes i tots i amb el territori són les dues premisses que hem de tenir en compte per fer aquest camí i que ens ajudaran, de ben segur, a fer realitat un repte que és majúscul i apassionant al mateix temps.

*Marta Viladés Ribera, vicepresidenta primera i consellera de l’Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics del Consell Comarcal del Bages, i Cristina Cruz Mas, regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa