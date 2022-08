La Vall del Paradís, indret ignasià

Manresa té un indret que es coneix amb aquest bonic nom. Es tracta de la fondalada que hi ha sota la Creu del Tort i sota el carrer del Peix. A l’est està delimitat per la via del tren dels Catalans. El lloc està parcel·lat per molts hortets que s’esglaonen seguint el pendent del terreny. Les aigües del torrent de Santa Clara reguen la Vall del Paradís. Antigament hi havia una casa edificada sota una gran balma. Al costat del saltant d’aigua hi havia una escala que portava a la Creu del Tort. En aquesta petita vall també hi havia la famosa font de Fans. Ara que commemorem els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa també s’escau de recordar que aquest indret és un lloc on segurament el futur sant degué recórrer en les seves caminades pels entorns de Manresa. La Vall del Paradís no és gaire lluny de la Cova, vora la Creu del Tort, vora Santa Clara, vora el Pont Vell. Per anar del Pont Vell a la Creu del Tort el camí passa per la Vall del Paradís. No hi ha dubte que la Vall del Paradís també és un lloc ignasià. Però, ai las! Si voleu anar a la font de Fans resulta que el seu cartell indicador ha desaparegut i la font no es veu enlloc. Si voleu seguir l’antic camí que des del Pont Vell mena a la Creu del Tort és impossible perquè algú va construir un mur dalt l’escala de pedra i ja no s’hi pot passar. Si voleu anar fins a la bonica escala de pedra que salvava el desnivell i portava a la Creu del Tort, el camí està embrossat. Si voleu seguir el camí que des de la font de Fans portava fins a sota Santa Clara travessant la via del tren és del tot impossible perquè les bardisses n’han tapat totalment el pas. En fi, que ja no es pot recórrer el Camí Ignasià de la Vall del Paradís. Ara fa pena veure l’estat en què es troba. Fins i tot els camins s’han perdut o, millor dit, s’han deixat perdre. Llastimosament Manresa no pot gaudir d’un indret emblemàtic del seu entorn natural i històric. Veiem que molts llocs dels entorns de Manresa s’han arreglat per a gaudi dels manresans. Però la Vall del Paradís s’ha perdut miserablement. Es podria recuperar? És clar que sí, però hi falta voluntat. Quan podrem els manresans i manresanes gaudir d’aquest bell indret? Oh, Vall del Paradís, tan propera, tan desconeguda i tan llunyana! Fins quan Manresa et tindrà abandonada?