Gel. L’agost del 2022 serà recordat, entre altres desastres, per la manca de gel. Alguna cosa està passant quan el gel es fon. Al pol nord i al pol sud? No, pitjor encara, el gel es fon als prestatges dels súpers. Vas a comprar-ne i no n’hi ha. Gens. Ni a les benzineres. Si no pots comprar gel ni a les benzineres on el gel va sempre a preu d’or però et salva la vida perquè sempre n’hi ha, és que aquí està passant alguna cosa. Alguna cosa grossa. Miro enrere per trobar-me amb situacions semblants i la més semblant que trobo és la falta de paper de wàter al principi de la pandèmia. Ara pots fregar-te el cul amb calma i sense patir, però no tens glaçons per celebrar-ho després. Les cadenes de supermercats del país s’han apressat a gestionar i restringir el nombre de gel que et pots endur en cada compra. Han vist venir accions massives de gent comprant gel per si de cas. I si compres molt de gel, després, on el guardes? El paper de wàter, els que el van acaparar, el podien guardar-amagar a qualsevol lloc de la casa, bàsicament sota el llit, però i el gel, on el guardes, el gel? No hi ha gel, em diuen, pels costos de fer-l’ho, pel preu del gasoil de transportar-lo i poca cosa més, però el cas és que, diuen, no n’hi haurà, bàsicament, per la febre que ha entrat per comprar-ne. La calor també ho fa. Amb el temps tòrrid de mil dimonis que fot el primer que et ve al cap és tenir gel a mà. Per si de cas. Flipo amb la crisi del gel i acabo pensant que el gel és només un símptoma. Si d’entrada falta gel, de sortida pot acabar faltant qualsevol cosa. I fins aquí la part melodramàtica de l’article, ara bé la part positiva de la cosa. Per si no hi havien caigut, el gel te’l pots fabricar tu mateix. Si ets un sibarita pots comprar-te per Amazon una màquina de fabricar gel i guardar-la al costat de la fàbrica de fer pa o de la iogurtera. Si ets menys idiota i més d’estar per casa, pots agafar petits gots de plàstic de cafè, omplir-los d’aigua i posar-los dins el congelador. Si vols que siguin fets d’aigua filtrada, pots comprar-te abans una màquina de filtrar l’aigua, que la pots posar, també, al costat de la iogurtera. Un cop dins el congelador, tanques el congelador i t’esperes per anar bé un grapat d’hores, però la cosa bona és que mentre el gel es fa dins del congelador tu no cal que t’estiguis davant la porta esperant, sinó que, mentrestant, pots fer altres coses, com per exemple comprar un congelador més gran si creus que, per culpa de fer gel a casa, el congelador que tens ara et quedarà petit. Si ho fas, pensa que, segurament, el nou congelador no et cabrà al costat de la iogurtera o sigui que hauràs de pensar bé on el poses o, fins i tot, plantejar-te canviar de pis o de casa per una on t’hi càpiga. Mentre resols aquest petit detall, el gel que hauràs posat a fer ja estarà, que no vol dir que ja el puguis treure del congelador, perquè, no sé si t’he explicat què passa quan treus el gel del congelador, oi? Doncs, un desastre. I deu ser per això que no hi ha gel. No se’m acut una altra explicació. I així pots passar l’agost. Si et sembla.