Quan van demanar a en Joan si volia col·laborar amb la festa major del barri, respongué recelosament: —No ho sé. Què hauria de fer? En canvi, quan van fer la mateixa pregunta a la seva dona, ella va respondre entusiàsticament: —I tant! Què hauria de fer? La resposta d'en Joan és condicional (What would I have to do?), mentre que la de la seva dona demana consell: What should I do?

L'oració «Si m'ajudes, et pagaria» és incorrecta; cal dir Si m'ajudes, et pagaré (If you help me, I will pay you) o, si es vol, Si m'ajudessis, et pagaria (If you helped me, I would pay you). Però l'exemple Si m'ajudes, hauria de pagar-te és correcte, perquè aquí hauria de pagar-te no expressa condicionalitat, sinó obligació moral: per a quedar bé, hauria de pagar-te. En anglès volem should: If you help me, I should pay you.

A grans trets, el gir català hauria de es tradueix per should excepte quan expressa el segon o tercer condicional, quan es tradueix per woud have to. La setmana vinent tornarem a parlar d'aquest tema.