L’Anoia i la Segarra han estat en el punt de mira de diversos grans projectes d’instal·lació de parcs eòlics, i l’associació que s’hi ha oposat fins ara adverteix que n’hi ha més en l’horitzó. El plantejament que avisa de projectes de construcció de parcs eòlics com si aquestes instal·lacions fossin plagues que sempre, i en qualsevol situació, comporten un dany objectiu i han de ser combatudes, és un plantejament perillós, i sovint erroni. En primer lloc, qualsevol país ha de voler incrementar la seva capacitat per generar energia sostenible, i Catalunya ja va molt endarrerida en aquest procés. La necessitat de substituir l’energia fòssil per la renovable és urgent, peremptòria, indiscutible, i respondre a aquesta necessitat exigeix dedicar sòl a parcs eòlics. Altra cosa és on cal situar-los. No són adients en espais que tinguin un valor paisatgístic especial; ho són allà on hi ha un paisatge que ni és valorat de forma especial ni s’ha considerat necessari preservar-lo. Per tant, caldrà oposar-se als projectes que generin grans impactes i no siguin idonis, però no a tots, fins i tot abans de conèixer on estan plantejats. El no d’entrada perjudica el país i no té futur.