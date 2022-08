Les mesures d’estalvi energètic decidides pel govern espanyol, i en particular la que ordena apagar els aparadors a les deu del vespre si l’establiment no és obert, m’ha portat a la memòria el cas de l’impost sobre els rètols lluminosos i el malestar que va crear entre els comerciants de Manresa.

Els fets van succeir fa quatre dècades, al principi de l’actual etapa democràtica. Les ganes de fer coses del govern municipal i els pocs recursos econòmics dels que disposava van empènyer-lo a buscar qualsevol escletxa per millorar la recaptació fiscal, actitud de la que es van derivar uns quants conflictes amb els sectors empresarials, professionals i de la propietat urbana.

Una de les idees «lluminoses» que se’ls va acudir, i demano perdó per l’acudit, va ser una forta elevació de l’impost als establiments que ostentessin rètols lluminosos. El que va passar ho il·lustra l’experiència concreta de la meva mare, de professió perruquera de senyores, amb saló en un primer pis del carrer Sobrerroca.

Agafat a la barana del balcó hi havia un rètol amb el nom de la perruqueria, format per una caixa rectangular amb dos fluorescents a dins i una tapa de plàstic translúcid amb les lletres pintades. Quan va aprovar-se la nova ordenança fiscal la mare va decidir que no necessitava pagar la broma, ja que les clientes sabien perfectament on les pentinava i, a més a més, el cartell era visible sense necessitat d’encendre’l gràcies als fanals del carrer. Així que va desmuntar la caixa i va penjar només el rectangle de plàstic amb el rètol del nom.

El negoci de la mare no hi va perdre res, però el carrer hi va perdre un punt de llum. Una minva d’il·luminació que es va afegir a moltes d’altres, perquè van ser molts els petits negocis que van apagar tots o una part dels seus rètols per estalviar-se la nova despesa. I així els carrers comercials es van tornar una mica més foscos, que és el que pot passar ara amb l’obligació de realitzar una fosa a negre en els aparadors.